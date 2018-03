Joel Santana quer Vitória mais malandro O técnico Joel Santana quer um Vitória mais ?malandro? na partida diante do Flamengo, no Maracanã, às 21h40, pela partida de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil. O treinador justificou as três derrotas seguidas por causa da inexperiência de certos jogadores, a maioria jovens, oriundos das categorias de base do clube. Ele receitou mais "catimba" quando o time largar na frente no marcador como ocorreu na derrota por 3 a 1 diante do Palmeiras e no 2 a 1 contra o Flamengo, ambos pelo Brasileiro. Para enfrentar novamente a equipe carioca, desta vez pela Copa do Brasil, Joel deve alterar a zaga com a entrada de Anselmo no lugar de Aderaldo, terceiro defensor. O meia Róbson Luiz que está recuperado depois de uma contusão pode ser outra surpresa no time. Mas do que nunca Joel Santana vai fazer segredo para tentar surpreender o adversário e só divulgar os 11 titulares nos vestiários.