Joel Santana rejeita poupar titulares no domingo O Botafogo já tem garantido um lugar na semifinal da Taça Guanabara, mas Joel Santana quer mesmo é garantir a primeira colocação do Grupo B e evitar um cruzamento com o Flamengo. Por isso, o técnico refuta qualquer possibilidade de poupar jogadores para a partida de domingo com o Macaé, no Engenhão.