Joel Santana renova com o Flamengo para a temporada 2008

Se é para alegria de todos e felicidade geral da Nação Rubro-Negra, Joel Santana diz que fica. O técnico aceitou a proposta do Flamengo para permanecer no comando da equipe e brigar pelo título da Libertadores. "Estou muito feliz em ficar no Flamengo. O movimento que a torcida fez pela minha permanência foi emocionante", disse Joel. "O que tenho passado aqui, nunca vou esquecer. Os jogadores pediram para eu ficar, e isso contou bastante". "É um presente de natal para toda torcida do Flamengo. Ela merece", comemorou o vice-presidente de futebol, Kleber Leite, que também confirmou a permanência de Roger na Gávea para a próxima temporada. Para a partida contra o Náutico, que ainda pode render o vice-campeonato ao time rubro-negro, Joel terá um terceiro e importante desfalque. Além de Jaílton e Renato Augusto suspensos, o atacante Souza não estará em campo. Ele sente dores no tendão de Aquiles e vinha jogando no sacrifício. Obina e Maxi formarão dupla de ataque. Atualizado às 19h14 para acréscimo de informações