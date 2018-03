Joel Santana renova contrato com Guarani Numa semana absolutamente tranqüila, apenas de treinos, o técnico Joel Santana aproveitou para definir com a diretoria do Guarani a sua permanência no clube para o Campeonato Brasileiro. Esperto, o carioca deu destaque na semana no fato de que agora vai ter contrato assinado, numa clara pressão aos dirigentes. "Até agora estava sem contrato porque deixei os dirigentes à vontade. Agora, com tudo planejado, vamos assinar um contrato até o final do ano", disse o técnico. Só que não está tudo planejado como diz o treinador. Até agora o clube só acertou um reforço: o volante Marcos Alexandre, do União Barbarense. E dispensou três jogadores que decepcionaram no Campeonato Paulista: o lateral Junior Barbosa, o meia argentino Libermann e o atacante Ludemar. Antes já tinha saído, por indisciplina, o meia Albertinho, e o meia Alex, vendido ao Internacional-RS. O time realizou sua pior campanha dentro do Campeonato Paulista, com apenas 26% de aproveitamento de pontos. Na Copa do Brasil, conseguiu chegar à terceira fase, depois de eliminar o União Cacoalense, com dois empates, e o América Mineiro, com um empate e uma vitória por 1 a 0. Agora espera, dia 14 de abril, o vencedor do confronto entre Santo André e Atlético Mineiro.