Joel Santana revela que Flamengo precisa de três reforços

O Flamengo continua em busca de reforços para formar o elenco para a próxima temporada, quando o grande objetivo é buscar o título da Libertadores. Mas a diretoria flamenguista e o técnico Joel Santana já avisaram que a procura não é por quantidade e sim, por qualidade: seriam três nomes que chegariam para ser titular do time. O meia Kleberson é um reforço já acertado para 2008, mas ele ainda depende de uma liberação da Fifa para poder defender o Flamengo - tem uma disputa judicial com seu ex-clube, o Besiktas, da Turquia. Mas, além de Kleberson, o Flamengo quer mais três reforços. A prioridade é um zagueiro, para ser titular ao lado de Fábio Luciano. Mas um meia, depois da saída de Roger, e um atacante também estão nos planos. "Precisamos de três jogadores para completar o grupo. Perdi um meia-esquerda, vou precisar de outro", disse o técnico Joel Santana, em referência à saída de Roger. "Mas não vamos fazer loucuras, contrataremos dentro das nossas possibilidades. Caso não seja possível, vamos utilizar os juniores, que são tricampeões cariocas." Enquanto isso, a diretoria do clube já solicitou a reapresentação do meia Gérson Magrão, que estava emprestado ao Ipatinga e foi um dos destaques da campanha que levou o time mineiro pela primeira vez à Série A do Campeonato Brasileiro.