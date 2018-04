Joel Santana testa Arévalo e Alex entre os titulares

Uma das apostas do time para a temporada, Arévalo fará sua estreia como titular depois de entrar no decorrer das últimas partidas. "Estou esperando a oportunidade para aproveitar da melhor forma possível. Preciso de mais continuidade. Ritmo se pega com treinos e jogo", afirmou o uruguaio, que já apresenta boas condições físicas para jogar os 90 minutos.

O volante admite que sofreu com as altas temperaturas assim que desembarcou no Rio de Janeiro. "Em um primeiro momento, quando cheguei ao clube, sofri muito com o calor. Porém, agora já estou mais acostumado. Já joguei no México, com calor e frio, então sei que o jogador tem que se adaptar rapidamente", avalia.

Mas, se a entrada de Arévalo já era esperada, a escalação de Alex entre os titulares surpreendeu nesta quinta. Caio vinha sendo a alternativa de Joel Santana para as eventuais ausências de Loco Abreu e Herrera. O técnico, contudo, resolveu inovar ao testar Alex, às vésperas das semifinais da Taça Guanabara.

O Botafogo foi escalado nesta quinta com Jefferson; João Filipe, Antônio Carlos e Márcio Rosário; Alessandro, Arévalo, Bruno, Renato Cajá e Márcio Azevedo; Alex e Herrera.