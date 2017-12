Joel Santana vai dirigir o Coritiba O técnico Joel Santana, que completa 53 anos no próximo dia 25, é o novo técnico do Coritiba. Ele acertou contrato por um ano, devendo dirigir o clube na Copa Sul-Minas, Copa do Brasil, Campeonato Paranaense e Campeonato Brasileiro. Santana assume o lugar de Ivo Wortmann, que foi para o Internacional. O Coritiba já renovou os contratos dos jogadores Liédson, Enílton e Alexandre. Está prevista também a permanência do ídolo dos torcedores, o meia-atacante Evair.