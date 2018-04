Joel Santanta é o novo técnico do Vasco Não demorou muito para o Vasco anunciar o substituto do técnico Geninho, demitido na manhã desta segunda-feira após a derrota para o Palmeiras, por 5 a 2, domingo, em São Januário. O escolhido foi Joel Santana, que já trabalhou no clube, tendo conquistado o bicampeonato estadual de 92/93, além do Brasileiro e da Copa Mercosul, ambos em 2000. "Estou voltando de novo. Quando eu recebo um convite do doutor Eurico não recuso. Me dou bem com ele e a forma de trabalhar é bem parecida. Por isso, sempre tivemos sucessos", destacou Joel Santana, que trouxe Alcir Portela como auxiliar-técnico. Joel Santana já comandou também times da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. No Brasil, ele dirigiu diversos clubes, como Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Flamengo, Fluminense, Guarani, Vitória e Internacional. Com 36 pontos, o Vasco ocupa a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro e sofre ameaça de rebaixamento para a Série B. Seu próximo jogo será nesta quarta-feira, contra o Paraná, em Curitiba.