Joel só define Fluminense no vestiário O técnico do Fluminense, Joel Santana, ainda não definiu a equipe que vai enfrentar o Cruzeiro, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo ele, a formação e os titulares somente serão escolhidos minutos antes da partida. Uma das dúvidas do treinador está no meio-de-campo: Lopes ou Rodolfo Soares. ?O Rodolfo é mais marcador que o Lopes. Mas indepentendemente de quem entrar, tenho certeza que vai fazer de tudo para ajudar o Fluminense", disse o atacante Joãozinho, que deve formar a dupla de ataque com Romário. ?A cada dia que passa a gente vem ganhando entrosamento." O meia Djair, com dores musculares, foi vetado pelos médicos.