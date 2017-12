Joel tem problemas para escalar Vasco O técnico Joel Santana começou nesta quarta-feira a definir a escalação do Vasco para o confronto com o Goiás, domingo, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O zagueiro Henrique, suspenso por dois jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na terça-feira, cede lugar a Gomes, que atuará ao lado de Fabiano. Como Henrique já cumpriu uma partida, contra o São Paulo, no domingo, ele retornará ao time do Vasco contra o Juventude, em São Januário. Por falta de opções no ataque, já que Anderson e Róbson Luiz estão machucados e André Lima cumpre suspensão, Joel deve optar por deslocar o meia Petkovic para jogar como atacante. Assim, formaria o meio-de-campo com quatro volantes: Ygor, Coutinho, Emerson e Rodrigo Souto. "Ainda não decidi nada. Tenho até sexta-feira para pensar bem no assunto", avisou o treinador.