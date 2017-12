Joel usa Sul-Americana para motivar Flu O técnico Joel Santana quer motivar a equipe para o jogo com o Corinthians, nesta quarta-feira, com apenas um argumento: a partida é válida por uma nova competição, a Copa Sul-Americana. Há nove partidas sem uma vitória sequer, o Fluminense está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e Joel pretende dar início à reação do Tricolor na temporada, deixando para trás, por um momento, a pressão pela recuperação no Brasileiro. ?Uma competição nova sempre motiva, é a possibilidade de tentar se impor contra adversários muito difíceis; para tanto, temos que nos sair bem logo na estréia", disse o treinador. O atacante Romário não treinou nesta segunda-feira nas Laranjeiras. Ficou em casa, com dores na virilha, e recebeu tratamento especial. Ele jogou muito mal no sábado, quando o Fluminense empatou com o Criciúma, por 1 a 1, e afirmou que o time tende a render mais sem a sua presença. Reconheceu que está mal fisicamente e precisa de tempo para readquirir a forma. O novo coordenador-técnico do Fluminense, Ênio Farias, teve a primeira reunião com os jogadores e pediu empenho e concentração para que o clube não se deixe levar pelo nervosismo e piore ainda mais a situação no Brasileiro.