Joel vai testar Júnior César no Flu contra o Madureira Desde que assumiu o Fluminense, achar o jogador ideal para a lateral esquerda da equipe tem sido a principal preocupação do técnico Joel Santana. Depois de testar Ivan e Roger, o treinador optou por dar uma chance a Júnior César no confronto contra o Madureira, sábado, no estádio Moça Bonita, em Bangu, pela Taça Rio. Júnior César festejou a oportunidade e assegurou que vai fazer o possível para não sair mais do time. O jogador disse não estar incomodado com as pressões, principalmente, porque o Fluminense precisar vencer o Madureira, porque em caso de derrota poderá não ter mais possibilidades de se classificar à fase final da Taça Rio. ?Vai ser uma oportunidade de ouro, até porque é o jogo é importantíssimo. Sei do meu potencial e acredito em mim?, afirmou Júnior César, que voltou ao clube no início de temporada. Ele já havia atuado nas Laranjeiras entre 2001 e 2004. Sobre o Madureira, que atuará em Moça Bonita porque seu estádio está interditado, Júnior César destacou a qualidade dos jogadores. E ainda lembrou que atuando em Bangu, o time suburbano venceu o Flamengo por 4 a 1 no primeiro turno. ?Precisaremos estar atentos, porque vamos jogar contra um adversário que tem qualidade, vem surpreendendo e tem jogadores experientes?, afirmou Júnior César.