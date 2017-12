Joel: Vasco já sabe como jogar em casa O técnico do Vasco, Joel Santana, lamentou hoje a situação da equipe no Campeonato Brasileiro, lembrando que o clube perdeu o maior número de pontos na tabela de classificação atuando em São Januário. Mas, o treinador enfatizou que está conseguindo mudar esse retrospecto. "O Vasco está aprendendo a jogar dentro de casa. Não estamos mais permitindo que o nosso adversário comande a partida", disse Santana. "E assim que devemos jogar domingo contra o São Paulo: impondo nossa marcação, não deixando espaços e atacando." De acordo com o técnico do Vasco, o desempenho da equipe vem melhorando a cada rodada e, por isso, não será uma surpresa vencer o São Paulo. Apesar das declarações, Santana afirmou que o time paulista está em uma fase melhor do que a de sua equipe. "Eles estão melhores do que nós. Não perdem há cinco jogos, mas isso não quer dizer que já fomos derrotados", afirmou Santana. "O Vasco já provou que tem time e pode vencer qualquer um nessa competição, ainda mais jogando em casa."