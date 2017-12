Joel vê boa vantagem para o Vasco O técnico Joel Santana disse nesta quarta-feira que não teme o bom retrospecto do São Paulo, próximo adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele ainda lembrou que, no jogo de domingo, o fato de estar atuando em São Januário será um vantagem que não poderá ser desprezada pelo time carioca. "Se eu ficar tomando sustos porque o São Paulo é o terceiro do campeonato e não perde há seis jogos, não vou fazer mais nada", afirmou Joel. "Se o São Paulo tem esses números é por merecimento, mas isso não significa que tenho medo dele. Nosso time é bom, pode vencê-lo e já provou isso." Para Joel, o Vasco também tem se apresentado bem nas últimas partidas do Brasileiro. Destacou, ainda, que a derrota para o Cruzeiro, no domingo, não foi merecida, porque o seu time teve boa atuação. "Ficaria com receio se o time não estivesse tendo boas atuações. Mas, na derrota para o Cruzeiro poderíamos ter vencido. Foi falta de sorte", avaliou o técnico do Vasco, ressaltando, em seguida, a vantagem por atuar em São Januário. "E tem mais! Vamos jogar em nosso campo, onde temos uma história e, aí, as coisas vão complicar para eles."