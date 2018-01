Joel vê erros primários no Vasco Enquanto não estréia na Taça Libertadores da América, o Vasco segue treinando em São Januário. No clube, todos estão cientes da importãncia da competição e, por isso, o técnico Joel Santana passou o carnaval analisando os primeiros jogos da equipe neste início de temporada. Para ele, o Vasco não pode repetir os erros "primários" de algumas partidas. O treinador enfatizou que para a equipe ser campeã precisará vencer seus jogos em casa e o Deportivo Táchira, em sua estréia na competição, prevista para o dia 7, na Venezuela. O meia Juninho Pernambucano voltou a treinar com os jogadores, mas dificilmente permanecerá no clube.