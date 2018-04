Joel vive dia de 'pop star' após classificação do Flamengo

Em êxtase pela classificação antecipada para a Taça Libertadores, assegurada com a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-PR no domingo, no Maracanã, o técnico Joel Santana passou a segunda-feira saboreando os louros e comentou sobre a campanha do Flamengo sob seu comando: 15 vitórias e quatro empates em 25 jogos - nove triunfos nas últimas 11 partidas. Retrospecto que levou o time da zona de rebaixamento para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro e a vaga no torneio continental. "Parece um sonho. Todo mundo saindo às ruas com a camisa do Flamengo, muita festa. A nação rubro-negra merece", disse o treinador, que falou à imprensa no Posto 6 da praia de Copacabana, sob gritos constantes de "Mengo" que partiam dos torcedores que passavam e celebravam o presente de Natal garantido por Joel, que traz Natalino no nome. Há dois anos, Joel também desfilou pelo calçadão de Copacabana, mas "comemorava" apenas a permanência do clube na primeira divisão, depois de chegar faltando nove rodadas para salvar a equipe. "Foram momentos distintos, é muito difícil fazer qualquer comparação. Ambos marcaram minha carreira", comentou Joel, dizendo-se um iluminado e sendo interrompido a todo instante para cumprimentar rubro-negros que faziam questão de apertar a mão do técnico e pedir autógrafos. Sorridente, Joel não quis falar sobre o futuro, desconversando sobre a possibilidade de continuar no comando do Flamengo, apesar da diretoria já ter confirmado sua permanência. "Vamos sentar e conversar com calma na semana que vem." Herói da partida de domingo, Renato Augusto, o sempre questionado Renato Augusto, comemorou o assédio e o belo gol que marcou. "Sou iluminado. Fiz poucos gols, mas sempre nos momentos capitais", disse, em referência aos tentos marcados na final da Taça Guanabara, contra o Madureira, e na decisão do Carioca, contra o Botafogo. Renato, porém, deu crédito aos companheiros pela arrancada sem precedentes. "O Joel deu cara nova cara ao grupo, o (goleiro) Bruno fez defesas salvadoras a cada jogo e o (zagueiro) Fábio Luciano agiu como um verdadeiro capitão, um líder, orientando os mais jovens."