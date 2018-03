Joelho de Adriano vale U$ 19 milhões O joelho do atacante brasileiro Adriano, da Inter de Milão, vale U$ 19 milhões. A avaliação foi feita por agentes de seguro italianos a pedido do diário "La Gazzetta dello Sport". O jornal relacionou atletas e personalidades e pediu que os especialistas fizessem uma avaliação de quanto valeria a parte principal do corpo de cada um. O joelho de Adriano foi o mais valorizado. Baseado nas avaliações de especialistas da empresa Eta Meta Market, o diário concluiu que o segundo da lista seria o ante-braço do piloto Michael Schumacher - avaliado entre U$ 12 e 14 milhões. O hexacampeão mundial de moto, o italiano Valentino Rossi, aparece em terceiro: seu punho vale entre U$ 12 e 13 milhões. Com valores um pouco abaixo na lista do jornal, estão o ouvido do maestro Riccardo Muti e a voz do tenor Luciano Pavarotti.