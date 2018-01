Joelho de Coelho preocupa Juninho O técnico Juninho segue com a delegação do Corinthians para Extrema-MG, onde a equipe fará sua pré-temporada por uma semana, com a primeira dor de cabeça. No treino da manhã desta terça-feira, o lateral-direito Coelho sentiu dores no joelho durante um pique e deixou o campo rapidamente. O jogador foi levado ao departamento médico para realizar um exame no local para saber se há alguma lesão grave. O time estréia no Campeonato Paulista, dia 21, contra o Atlético Sorocaba.