Joelho de Nildo preocupa São Paulo A permanência do meia Nildo, vindo do Sport, na equipe do São Paulo está ameaçada. O jogador, que se apresentou nesta quinta-feira e fez exames médicos nesta sexta pela manhã, será submetido a exames complementares, incluindo uma ressonância magnética, nesta sexta à tarde. Os médicos do time paulista querem se certificar de que o joelho direito do atleta está em boas condições. Nildo sofreu uma cirurgia em 2000, quando foi reconstruído o ligamento cruzado anterior.