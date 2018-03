Joelho pode afastar Souza do São Paulo O meia Souza, que passou fome na infância e ainda tenta ajudar a humilde família que vive em Alagoas, chegou ao São Paulo cheio de esperança, há apenas dois meses, mas já pode ver seu sonho de brilhar em 2003 ruir. A contusão que sofreu no domingo, contra o Paraná, é mais séria do que parecia e o jogador deve ser submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo por causa de lesão no ligamento, informou, nesta terça-feira, Marco Aurélio Cunha, médico e coordenador de Futebol. Se confirmada a necessidade de operação - a decisão deve sair até o fim de semana -, o atleta ficará parado por no mínimo 6 meses e não disputará mais o Campeonato Brasileiro. Só voltará aos gramados no ano que vem. Seu contrato vai até o fim de 2005, mas Souza estava, aos poucos, ganhando lugar entre os titulares. Vinha sendo preparado para ocupar o lugar de Kaká, que pode ser negociado no meio do ano. "Fui pego de surpresa, estou abatido, triste, mas torcendo para que não precise passar por cirurgia", lamentou. "Antes do jogo com o Paraná, pensei que era a hora de me firmar." Justiça - O goleiro Rogério Ceni disse, nesta terça-feira, que não merece ser punido. O STJD ameaça lhe aplicar suspensão por um lance entre ele e o atacante Dimba, do Goiás, na quinta-feira. O adversário tentou atrapalhá-lo no momento de repor a bola. Para afastá-lo, Rogério usou a mão e acabou acertando um tapa no rosto de Dimba. Embora o árbitro Márcio Rezende de Freitas não tenha visto a jogada, a televisão flagrou o incidente. "Foi um lance normal de jogo", observou Rogério. O São Paulo ainda corre atrás de um treinador e voltará a torcer contra Santos e Grêmio para facilitar a contratação de Leão ou Tite. Há um grupo são-paulino que sonha com a contratação do chileno Manuel Pellegrini, do River Plate. Sonho quase impossível.