Jogada aérea é a arma de Geninho Depois de ser criticado pela insistência nas jogadas pelo lado esquerdo, o técnico Geninho parece ter encontrado a fórmula para o combatido esquema tático do Corinthians, herdado dos tempos de Carlos Alberto Parreira. E enganaram-se aqueles que pensavam ser o lado direito a alternativa. Na realidade foi, mas não a principal. O treinador ?descobriu? as jogadas aéreas e, por meio delas, a equipe tem conquistado seus melhores resultados. Geninho explica que no futebol atual não há muito o que inventar. Assim, a melhor maneira de se montar um time é o tradicional ?feijão com arroz?. ?E as jogadas pelo alto, de bola parada, encaixam-se nesse perfil?, explicou. ?É o tipo de bola que se deve treinar sempre, pois decide qualquer partida.? Quem agradece ao comandante é o atacante Liedson e o zagueiro Ânderson. O primeiro já marcou seis gols de cabeça na atual temporada, enquanto o zagueiro fez dois de seus quatro gols na carreira nas últimas rodadas. Ambos, claro, de cabeça também. ?Estamos treinando muito mais bolas paradas durante esse período que o Geninho está no comando?, afirmou Ânderson. ?Acho que isso está ajudando e o mérito é dele (Geninho).? Já Liedson destaca a necessidade de um bom posicionamento na área. ?Eu não sou alto (1,73 metro), mas procuro ficar por ali (na área), escondido. Aí eles (adversários) esquecem da gente e aproveitamos para marcar?, explicou o atacante sobre sua ?estratégia?. Duelo ? Nesta quarta-feira, na reapresentação da equipe que na terça-feira goleou o The Strongest, da Bolívia, por 4 a 1, pela Copa Libertadores da América, o meia Jorge Wagner confessou que está ansioso para enfrentar Ricardinho. O baiano chegou ao Parque São Jorge com a ingrata missão de substituir o atual meia são-paulino. ?Vou chegar para ele (Ricardinho) e dizer ?pô, é muito difícil substituir você?, divertiu-se. Já o atacante Gil, depois de muito tempo reclamando da defasagem de seu salário, mostrou-se otimista com o reajuste. ?Estamos bem perto de um acordo e acho que tudo deve estar resolvido ainda nesta semana?, afirmou. A negociação é conduzida pelo procurador do atleta, Gilmar Rinaldi.