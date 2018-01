Jogador argentino é baleado em campo Carlos Azcurra, zagueiro do San Martín, clube da cidade de Mendoza que disputa a segunda divisão do futebol argentino, foi atingido por um tiro disparado por um policial durante uma confusão ocorrida dentro de campo, no meio da partida disputada na noite de domingo. A bala de borracha perfurou o pulmão do atleta argentino e, após passar por cirurgia de 4 horas, ele está em estado grave na UTI do hospital da cidade, distante 1.200 quilômetros da capital Buenos Aires. A confusão aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo da partida, quando o Godoy Cruz fez 3 a 0 no time da casa, o San Martín. O resultado provocou a revolta da torcida, que passou a atirar objetos dentro de campo. O árbitro Jorge Ferro suspendeu o jogo e polícia começou a atirar em direção das arquibancadas, com balas de borracha, para conter os torcedores. Vendo os policiais atirarem nos torcedores, os jogadores do San Martín tentaram intervir. Durante a confusão, Azcurra discutiu com um policial e, após empurrá-lo, levou o tiro de borracha a menos de um metro de distância. O polícia argentina ainda não divulgou quem fez o disparo contra o atleta.