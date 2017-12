Jogador argentino é suspenso por 1 ano O atacante argentino Gustavo Bartelt, do Rayo Vallecano, foi suspenso por 1 ano do futebol pelo uso de passaporte falso, informou nesta quinta-feira a Comissão de Disciplina da Federação Italiana de Futebol. A punição irá durar até 30 de novembro de 2002. Procedente do Lanús, da Argentina, o passe de Bartelt pertence a Roma, com quem tem contrato assinado até 2003. Em 2000, o atacante foi transferido para o Aston Villa, da Inglaterra, e neste ano, nova mudança, desta vez para o futebol espanhol.