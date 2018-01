Jogador argentino suspenso por doping O meio-campo do Talleres, Daniel Albornos, foi suspenso nesta quarta-feira por três meses ao ser flagrado no exame antidoping na partida contra o Belgrano pela segunda rodada do Torneio Clausura. Em sua urina constava a substância nandrolona (anabolizante). A decisão foi anunciada hoje pelo Tribunal de Disciplina da Associação de Futebol Argentina (AFA). Além da suspensão, Albornos foi multado em 75 ingressos para jogos da competição. O jogador se defendeu dizendo que tomou apenas um medicamento simples, com prescrição médica de Julio Ferreyra, para uma lesão no joelho direito. A pena entra em vigência a partir do dia 4 de março e vai até 4 de julho.