Jogador brasileiro da seleção alemã pode não jogar a Copa O atacante do Schalke 04 e da seleção da Alemanha, o brasileiro naturalizado alemão Kevin Kuranyi, sofreu uma contusão no joelho esquerdo e necessitará de uma intervenção cirúrgica para resolver o problema, o que pode deixá-lo fora da Copa do Mundo. "Ele será submetido a uma pequena cirurgia, pois outro método de tratamento poderia piorar o problema", informou o médico do Schalke 04, Thorsten Rarreck. Mesmo não sendo convocado para o amistoso da Alemanha contra a Itália, Kuranyi era peça certa na lista do técnico alemão Juergen Klinsmann para a disputa da Copa do Mundo. O atacante - que com a contusão se tornou dúvida para participar do Mundial - marcou 9 gols pelo Schalke 04 nesta temporada. A princípio, a data limite imposta pela Fifa para a convocação dos jogadores está em 15 de maio.