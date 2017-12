Jogador brasileiro morre após partida O jogador brasileiro Márcio dos Santos, do clube peruano Deportivo Wanka, da cidade andina de Huancayo, morreu na noite deste domingo horas depois de disputar uma partida pela 16ª rodada do torneio Clausura peruano. A morte do jogador foi anunciada pelo treinador do Deportivo, Medardo Arce. O médico do time, Virginio Palomino, declarou que o brasileiro, que marcou um dos três gols do Deportivo na vitória por 3 a 1 contra o Alianza Lima, terminou o jogo e que foi normalmente para o hotel. Palomino afirmou que apenas a autópsia poderá mostrar as causas da morte repentina, que aparentemente sofreu um ataque cardíaco. Porta-vozes do clube disseram que ele se sentiu mal quando estava no hotel e foi levado por sua esposa ao hospital El Carmen, onde faleceu.