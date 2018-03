Jogador cai do 3º andar de hotel e partida da segunda divisão espanhola é adiada

Um jogador do Albacete, clube da segunda divisão do Campeonato Espanhol, sofreu um grave acidente neste sábado. Horas antes do confronto diante do Huesca, o meia Pelayo Novo caiu da janela do terceiro andar do hotel onde o clube estava hospedado e foi rapidamente encaminhado a um hospital nas redondezas.

Sem especificar como aconteceu a queda, o Albacete informou apenas que Novo "sofreu um grave acidente". De acordo com o clube, após os primeiros socorros, o jogador foi levado a um hospital em Zaragoza. O time espanhol ainda fez questão de agradecer o Huesca pela ajuda prestada.

As primeiras informações da imprensa espanhola dão conta de que Novo está em estado estável, mas sofreu múltiplas fraturas. Imediatamente após a confirmação do acidente, a organização da segunda divisão espanhola decidiu adiar o confronto que estava marcado para esta tarde.

Novas informações deverão ser divulgadas pelo clube nas próximas horas. A expectativa era de que o ônibus da delegação passasse por Zaragoza para checar o estado de Novo antes de voltar para Albacete.