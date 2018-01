Jogador camaronês é hospitalizado O meio-campista Marc Vivien Foe, da seleção de Camarões, teve de ser levado a um hospital em Lyon, depois de se sentir mal aos 27 minutos do segundo tempo da partida contra a Colômbia, pelas semifinais da Copa das Confederações. Foe caiu desacordado, no meio do campo, sem que tivesse sido derrubado por nenhum adversário. O atleta chegou a ser atendido pelo médico da seleção colombiana Héctor Fabio Cruz, que tentou reanimá-lo. Como o jogador não reagiu, foi encaminhado ao hospital.