Jogador com dengue desfalca o Olímpia O colombiano Orlando Maturana vai desfalcar a equipe do Olímpia na partida de hoje diante do Sporting Cristal (PER), válida pelo grupo 4 da Libertadores da América. O jogador amanheceu com uma forte gripe que, segundo os médicos, é decorrência do fato de ter sido infectado pelo mosquito da dengue. Maturana estava concentrado com o time, mas durante a noite começou a sentir os sintomas da doença: febre alta, desinteria e desidratação. Por conta disso, os médicos do clube paraguaio recomendaram a ele o mais absoluto repouso. Além de Olímpia e Sporting Cristal, o grupo 4 conta com o Cruzeiro e Emelec, do Equador.