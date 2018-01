Jogador da Lazio flagrado no doping O jogador português Fernando Couto, da Lazio, é o mais novo caso de doping no futebol italiano. Segundo admitiu hoje a diretoria do clube, os exames realizados na urina do jogador, depois da partida contra a Fiorentina, dia 28 de janeiro, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano, apontaram a presença da substância proibida nandrolona. A Lazio venceu o jogo por 4 a 1. A situação de Couto pode ficar muito complicada na Itália. A nova legislação antidopagem, em vigor no país desde o início deste ano, prevê penas que vão de três meses a três anos de prisão para os condenados por uso de substâncias consideradas dopantes.