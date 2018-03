Jogador da Roma é multado em US$ 147 mil O defensor italiano Christian Panucci recebeu nesta terça-feira uma pesada multa de seu clube, a Roma. Ele se negou a entrar em campo quando foi chamado pelo técnico Fabio Capello, aos 19 minutos do segundo tempo da partida contra a Reggina, domingo, em rodada do Campeonato Italiano. Por isso, irá pagar 120 mil euros, cerca de US$ 147 mil. Aos 31 anos, Panucci está em sua terceira temporada na Roma, depois de já ter defendido Milan e Real Madrid em sua carreira, além de ser da seleção italiana. A alta multa, no entanto, corresponde a 30% do seu salário mensal, que é de 400 mil euros.