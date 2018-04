Jogador da Roma rebate declaração de Kaká

O lateral-direito italiano Christian Panucci, da Roma, rebateu as declarações do brasileiro Kaká de que os melhores jogadores deixarão de ir para a Itália enquanto continuar existindo violência nos estádios. Veja também: Kaká ameaça sair do Milan se violência na Itália continuar "É difícil que isto aconteça, pois enquanto eles estiverem recebendo virão. Todos nos fazemos os moralistas. Mas, quando nos colocam diante do dinheiro o agarramos", afirmou o jogador italiano. A frase de Panucci serve como resposta pelas declarações do brasileiro Kaká, que, na terça-feira, disse que pensa seriamente em deixar o futebol italiano se a violência persistir. Muitos dizem que tal idéia seria apenas uma desculpa para que o meia acertasse sua transferência para o Real Madrid, que sonha com a contratação de Kaká desde 2006.