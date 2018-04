Jogador da seleção dos EUA, Donovan contrai gripe suína

LOS ANGELES - O meia Landon Donovan, astro da seleção dos Estados Unidos e do Los Angeles Galaxy, anunciou nesta sexta-feira que contraiu a gripe suína. Mas, segundo o técnico Bruce Arena, o jogador já está quase totalmente recuperado da doença.

Bruce Arena, treinador do Galaxy, informou ao jornal Los Angeles Times que o atleta deve ter sido contagiado por dois membros da comissão técnica do próprio time que estavam com a doença.

Donovan afirmou que se sentia mal desde quando se concentrou com a seleção dos Estados Unidos no último domingo. Mesmo assim, ele atuou durante 90 minutos na derrota de 2 a 1 para o México, na última quarta-feira, no Estádio Azteca, na capital mexicana, pelas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2010.

Donovan foi um dos principais destaques da seleção dos Estados Unidos na última Copa das Confederações, na qual marcou o segundo gol do país na derrota de 3 a 2 para o Brasil, sofrida de virada, na decisão da competição.