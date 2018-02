Jogador de 14 anos sofre mal súbito e morre em campo na Espanha

Uma tragédia deixou o futebol espanhol de luto neste domingo. O jovem Nacho Barberà, de 14 anos, morreu em campo quando defendia sua equipe, a UD Alzira, em uma partida da categoria de base diante do Sport Base de Ontinyent. O jogador sofreu um mal súbito em campo, chegou a ser encaminhado a um hospital, mas não resistiu.

A morte foi confirmada pelo clube e, imediatamente, gerou comoção em todo o futebol espanhol. A federação de futebol do país divulgou nota para lamentar o ocorrido. Ainda não foi informada a causa da morte.

"A Real Federação Espanhola de Futebol deseja mostrar suas condolências pelo falecimento do jovem jogador do UD Alzira neste fim de semana. Em nome de todo o futebol espanhol, deseja transmitir seus mais sentidos pêsames aos familiares e às pessoas próximas do jovem futebolista Nacho Barberà", comunicou.

Barberà era capitão da equipe B da categoria cadete do UD Alzira. De acordo com o relato do clube, o jogador caiu sozinho durante o duelo. Rapidamente, os médicos trataram de desenrolar sua língua e logo notaram que seu coração havia parado de bater.

"O Samu, que chegou rapidamente, tentou reanimá-lo durante 20 minutos e o levou rapidamente ao hospital geral de Ontinyent, onde nada pode ser feito para salvar sua vida. A UD Alzira agradeceu o tratamento recebido por todos os funcionários do hospital e a companhia dos membros do Sport Base", informou o clube.