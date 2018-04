Jogador de 19 anos nega ter sofrido ataque cardíaco em treino

O jogador colombiano John Jairo Mosquera, de 19 anos, negou hoje ter sofrido um ataque cardíaco, em julho, quando desmaiou durante um treino com o clube da segunda divisão alemã Carl Zeiss Jena. "Sempre me perguntam isso, mas tenho superado o episódio", explicou o jogador, que tem contrato com o Werder Bremen. A direção do Werder ratificou a versão do jogador, confirmada ainda pelo centro de doenças cardiológicas de Bremen. Mosquera tem contrato até 2009 com o Werder Bremen, da primeira divisão do Campeonato Alemão, mas em julho treinava com o Carl Zeiss Jena, clube para o qual poderia ser emprestado.