Jogador de 48 anos morre durante partida em Sorocaba

O jogador Amauri Martins, de 48 anos, do Clube Atlético Barcelona, morreu neste domingo (11) quando disputava uma partida de futebol amador, em Sorocaba, a 92 km de São Paulo. O jogo era válido pela 2.ª Copa Quarentão de Futebol, promovida pela Secretaria de Esportes da prefeitura. O Barcelona enfrentava o Grêmio Fepasa e vencia por 2 a 1 quando Martins, que atuava como lateral direito, desmaiou e caiu próximo da área da equipe contrária, aos 35 minutos do primeiro tempo. Ele tinha acabado de desarmar um adversário e seguia com a bola em direção ao gol. Não havia ambulância no local e o jogador foi socorrido por dois atletas da equipe adversária, que são bombeiros. Um deles tentou reanimá-lo com respiração boca a boca. Um torcedor que estava na arquibancada acionou o resgate. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou em 10 minutos. Os paramédicas fizeram o atendimento de emergência no local, inclusive com o uso do desfibrilador cardíaco da ambulância, e levaram o jogador para a Santa Casa, onde foi constatada sua morte. De acordo com as informações dos médicos, Amauri sofreu um ataque cardíaco. O técnico do Barcelona, Celso Rodrigues de Moraes, revelou que o jogador não estava entre os titulares, mas ficou com a vaga de um companheiro que chegou atrasado. Ele seria substituído na segunda etapa. O Estádio Euzébio Moreno, onde o Barcelona manda seus jogos, não possui desfibrilador. Uma lei municipal de 2005 exige o equipamento em locais de aglomeração pública e de práticas esportivas. Segundo o vice-presidente do clube, Benedito Lisboa, a lei não chegou a ser regulamentada pela prefeitura. O corpo do atleta, casado e pai de três filhos, foi sepultado nesta segunda-feira no Cemitério Pax. Um dos irmãos, Eurides Martins, disse que ele jogava duas vezes por semana - às quartas e domingos - e se submetia a exames médicos com regularidade. "Nunca foi detectado problema no coração."