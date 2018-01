Jogador de Hong Kong morre em acidente O zagueiro Cheung Yiu-Iung, do Buler Rangers e da seleção de Hong Kong, faleceu na madrugada desta sexta-feira após chocar o carro que conduzia contra um poste. A mulher que o acompanhava no momento do acidente está gravemente ferida. Yiu-Iung, de 25 anos, participou recentemente do amistoso da seleção de Hong Kong contra o Real Madrid. O time espanhol venceu por 4 a 2.