Jogador deixa a Arábia Saudita por causa de luto O meio-campista da seleção da Arábia Saudita, Mohamed Al-Shlhoub, deixará a Alemanha para regressar ao seu país por causa do falecimento de sua mãe. Dessa forma, o jogador não participará do jogo contra a Ucrânia. O anúncio foi feito neste domingo pelo técnico brasileiro Marcos Paquetá. "Lamentamos o ocorrido, pois a ausência de Al-Shlhoub será muito sentida pela Arábia", explicou Paquetá. A mãe do jogador faleceu na noite de sábado. O técnico brasileiro ainda não sabe se o atleta conseguirá voltar para a última partida na primeira fase, contra a Espanha. O jogador era uma das opções de Paquetá para reforçar o meio-de-campo durante a Copa. Caso não consiga disputar os dois próximos jogos, Al-Shlhoub não terá participado de nenhuma partida no Mundial, já que na estréia contra a Tunísia (2 a 2) o jogador ficou no banco de reservas. A partida contra a Ucrânia, a segunda no Mundia, acontecerá nesta segunda-feira.