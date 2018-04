Jogador desmaia em campo, e sofre acidente em ambulância

Juan Manuel Oliveira, atacante do Universidad de Chile, está em recuperação após ter desmaiado durante uma partida que disputava e então ver a ambulância que o levava para o hospital sofrer uma colisão.

"Foi uma situação tragicômica", disse Patrico Delgado, médico do time, à Rádio Cooperativa. "Ele ficou um pouco chocado de início, mas depois levou a situação de maneira bem humorada. Nós teremos o resto da semana para recuperá-lo e após isso ele poderá voltar aos treinamentos."

A má sorte do atacante uruguaio começou quando ele perdeu a consciência ao chocar-se com Jorge Rivera, goleiro do time rival, em partida disputada contra o O'Higgins em Rancagua.

Olivera, que tem média de quase um gol marcado por jogo nesta temporada defendendo o atual campeão chileno, foi levado a uma clínica próxima ao estádio para um exame, e recobrou a consciência ainda no caminho.

Os médicos disseram que o resultado dos exames foi bom, mas pediram que ele fosse transferido para um hospital de Santiago para passar a noite em observação.

Então, durante o trajeto, a ambulância se envolveu em uma colisão com outro veículo.

Relatos da imprensa local dão conta de que ninguém saiu ferido, mas Olivera teve que esperar quase duas horas para que uma outra ambulância o levasse até o hospital, atraso provocado pelo tráfego intenso.