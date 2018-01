Jogador dinamarquês vai para prisão O jogador da seleção dinamarquesa de futebol, Stig Tofting, deverá passar os próximos quatro meses na prisão. Condenado por agressão, ele desistiu de apelar da sentença, segundo informou nesta terça-feira a emissora de TV do país ?TV2?. Tofting, de 33 anos, que joga no Bolton, da Inglaterra, foi condenado por insultar e agredir funcionários de um restaurante em Copenhague, logo depois do Mundial da Coréia e Japão, em meados do ano passado. Em 99, ele foi suspenso por 20 dias por agredir um torcedor.