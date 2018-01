Jogador diz que não mordeu Diego O volante Marco Vanzini declarou nesta sexta-feira a jornais uruguaios que não mordeu o dedo de Diego, conforme denunciou o santista ao desembarcar em Cumbica. O jogador do Nacional admitiu, no entanto, que no empate por 4 a 4, na noite de quarta-feira, no Estádio Centenário, ?houve de tudo?, sem entrar em detalhes. ?Tínhamos de manter o jogo em nível que nos conviesse?, afirmou Vanzini ao El País. ?Se não podíamos equilibrar no futebol, precisávamos levar o jogo para um terreno que fosse mais doloroso ao adversário?, confessou. ?Por isso, falamos algumas coisas e fizemos que sentissem a perna mais dura em divididas.?