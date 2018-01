Jogador do Arsenal acusado de estupro O atacante holandês Robin Van Persie, do Arsenal, da Inglaterra, foi preso em Roterdã acusado de estupro. De acordo com a assessoria de comunicação da promotoria pública, Je Chen de Graaf, o jogador de 21 anos foi detido na segunda-feira, por conta de um incidente ocorrido no final de semana. ?As investigações foram iniciadas imediatamente?, acrescentou ele, que não deu detalhes sobre o incidente. Considerado uma das maiorespromessas do futebol europeu, Van Persie, chegou ao Arsenal em 2004, procedente do Feyenoord.