Jogador do Botafogo irrita Bebeto O presidente Bebeto de Freitas declarou hoje que "um jogador" do Botafogo não está sendo um bom profissional. Suspeita-se que a acusação foi destinada ao lateral-direito César Prates, que deseja se transferir para o Bordeaux, da França, mas a proposta foi considerada baixa pela diretoria alvinegra - algo em torno de 100 mil euros, cerca de R$ 300 mil. "Isso é uma esmola", afirmou o presidente do Botafogo, para em seguida desabafar: "Nem todo time atuou com atitude contra o Paraná. Vou procurar o jogador para conversar e acertar as coisas. Isso não é compatível com o esforço do clube e da equipe. Ele não está sendo um bom profissional ". Reação - O Botafogo perdeu seus dois últimos jogos no Campeonato Brasileiro e está, no momento, a seis pontos do líder Corinthians. Por isso, todos no clube são unânimes em afirmar que qualquer resultado que não seja a vitória contra o Paysandu, sábado, no Rio, será um desastre. "Só a vitória interessa, ainda mais jogando em casa e com o apoio da torcida", declarou o técnico Péricles Chamusca.