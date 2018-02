Jogador do Brasil-RS é pego com cocaína no antidoping A CBF anunciou nesta sexta-feira que o lateral-esquerdo Fabrício, do Brasil de Pelotas, foi pego no exame antidoping no jogo contra o Barueri, em 19 de novembro do ano passado, pela fase final da Série C do Brasileiro. Foram encontrados na urina do jogador traços de benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, segundo nota publicada no site da CBF. O atleta está suspenso preventivamente, até que a entidade anuncie a punição, que vai de 120 dias a um ano de afastamento . Naquela partida, disputada no Palestra Itália, Fabrício ficou no banco de reservas e entrou no intervalo no lugar de Evaldo. O Barueri venceu por 5 a 2 e deu mais um passo rumo ao acesso para a Série B, enquanto o Brasil foi eliminado - acabaria em penúltimo lugar entre os oito times da fase final. Fabrício Diel Vieira completou 22 anos no dia 22 deste mês e vem atuando pelo Brasil de Pelotas no Campeonato Gaúcho, no qual a equipe já não tem mais chances de classificação para a fase final. É o segundo caso de doping anunciado em menos de duas semanas pela CBF - na semana passada, o zagueiro Renato Silva, do Fluminense, foi pego pelo uso de maconha.