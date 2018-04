Jogador do Brasiliense é absolvido em caso de doping O zagueiro do Brasiliense, Ailson, e o médico do clube, Paulo Lobo, foram absolvidos no caso de doping nesta quinta-feira. O atleta foi flagrado no exame após a partida do dia 30 de maio, contra o Juventude, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.