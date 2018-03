Jogador do Criciúma é flagrado no doping O lateral-direito Paulo César Baier, do Criciúma, foi flagrado no exame antidoping. Nesta quinta-feira, o presidente da Comissão Nacional de Controle de Dopagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Tanus Jorge Nagem, confirmou que foi encontrada a substância clortalidona na urina do jogador. Ele teria feito uso dela na partida entre o time catarinense e o Atlético-MG, no dia 10 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. A clortalidona é um diurético de ação prolongada e é utilizada no tratamento de hipertensão arterial. Ela também inibe a detecção de uso de esteróide anabolizante. De acordo com Paulo Baier, após a partida com o Fortaleza, disputada em 6 de julho, ele procurou o médico do Criciúma, Paulo Milholi, reclamando de dores no estômago. O jogador foi internado por dois dias e submetido a uma endoscopia. Na ocasião, teria recebido o medicamento higroton, um anti-hipertensivo. Um dos componentes deste remédio é a clortalidona.