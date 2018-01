Jogador do Criciúma é sepultado O atleta Edvan Gabriel da Rosa, 20 anos, da equipe júnior do Criciúma E.C. foi sepultado nesta quarta-feira no final da tarde, no cemitério municipal de Içara, a 15 quilômetros de Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O jogador, ainda amador, teve uma parada cardíaca na tarde de terça-feira, quando treinava em Nova Veneza, a 20 quilômetros do centro de Criciúma, para um jogo do campeonato estadual da categoria e acabou morrendo no Hospital São José. Sua família não permitiu que o Instituto Médico Legal (IML) realizasse uma necropsia, que poderia esclarecer os motivos do óbito. "É um mistério, não é normal um jovem de 20 anos ter uma parada cardíaca, tendo uma vida regrada e sem jamais ter tido qualquer sintoma dessa natureza", disse nesta quarta-feira o médico intensivista Eduardo Schmidt, chefe da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital São José, que atendeu o paciente. Segundo ele, Edvan foi reanimado no Pronto Socorro por 45 minutos e encaminhado a UTI, aonde chegou, no entanto, com morte cerebral, fazendo nova parada cardíaca. "Por mais de uma hora tentamos reanimá-lo; foi uma fatalidade", disse o médico. Na opinião de Eduardo Schmidt somente uma necropsia poderia esclarecer o mistério, mas o pai do jogador, o técnico agrícola Ivan Isoppo da Rosa, funcionário de uma indústria fumageira, não permitiu que o exame fosse realizado. O corpo foi liberado e a família o velou na Câmara de Vereadores de Içara até as 16h desta quarta-feira. Amigos, companheiros de equipe, familiares e a comunidade lotaram a Câmara. Edvan chegou ao Criciúma E.C. antes de completar 15 anos. Passou pelas categorias infantil, juvenil e era titular da cabeça de área da equipe e seu capitão. No ano passado em dois jogos o atleta integrou o banco de reservas da equipe profissional e foi convocado para o selecionado catarinense que disputou um torneio em Curitiba. Líder por natureza, segundo seus companheiros, o jogador estava cotado para subir para o time profissional nesta temporada. No início deste ano, como rotina, segundo o médico Marcelo Beirão, responsável pelo Departamento Amador do Criciúma, foram realizados exames médicos, inclusive cardíacos e Edvan, como nos anos anteriores, não apresentou nenhuma anormalidade. Em novembro do ano passado, o Criciúma perdeu em um acidente de trânsito, em Florianópolis, o atacante Mahicon Librelato, que estava emprestado ao Internacional de Porto Alegre.