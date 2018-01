Jogador do Criciúma morre aos 19 anos O volante Edvan, do Criciúma, morreu nesta terça-feira aos 19 anos. O jogador treinava normalmente com o restante do elenco quando começou a passar mal. Levado ao hospital, acabou sofrendo uma parada cardíaca. Edvan estava há vários anos nas categorias de base do clube catarinense e este ano, finalmente, começou a ter algumas oportunidades de atuar entre os profissionais, sendo aproveitado em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Segundo o treinador da categoria júnior do Criciúma, Ademir Patrício, o jogador tinha um futuro promissor e lamentou a morte de Edvan. Este foi o segundo jogador do Criciúma a morrer de forma prematura. No dia 28 de novembro do ano passado, o atacante Mahicon Librelato, então com apenas 21 anos, sofreu um acidente de carro fatal em Florianópolis, capital catarinense. Na ocasião, Librelato estava emprestado ao Internacional-RS.