Jogador do Flamengo segue internado O volante Da Silva, do Flamengo, segue internado na UTI do Hospital Copa D?Or, no Rio de Janeiro, depois de passar mal durante o jogo contra o Volta Redonda, no domingo. Ele sofreu um pneumotórax espontâneo - entrada de ar entre o pulmão e o tórax, que impede o pulmão de se expandir e dificulta a respiração -, mas já apresentou melhora, segundo os médicos. O jogador foi submetido a uma punção na pleura, procedimento para retirada de ar do tórax, e segue com um dreno no tórax - por isso mesmo, sente alguma dor. Mas Da Silva já conseguiu se alimentar na manhã desta segunda-feira e a previsão é que deixe a UTI até terça.