Jogador do Fluminense atuou dopado Deu positivo o resultado do exame antidoping do volante Roberto Brum, do Fluminense. O jogador atuou dopado durante a partida das oitavas-de-final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no estádio Olímpico, no dia 2 de maio. A substância encontrada em sua urina é derivada do clostebol, considerada anabolizante. Ele está suspenso preventivamente por 29 dias. Em sua defesa, Roberto Brum alegou que usou uma pomada cicatrizante em sua coxa, indicada por sua mulher. O presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Tanus Jorge Nagem, lembrou que o fato de jogadores se automedicarem vem se tornando uma prática perigosa e comum no Brasil. "Os atletas precisam lembrar que não são pessoas comuns. Só podem ser medicados sob orientação médica. Não fazer isto é um erro primário", considerou.